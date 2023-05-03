Компанія Samsung заборонила своїм співробітникам використовувати сервіси зі штучним інтелектом на робочих пристроях. Це стосується ChatGPT і аналогів, які стали дуже популярними в останні місяці.

Усе через передачу даних, які сервіси ШІ збирають, а потім зберігають на серверах. Це стосується додатків Google Bard і Bing. У Samsung турбуються, що дані можуть стати доступними третім особам, що точно зашкодить бізнесу.

У квітні виробник електроніки провів опитування всередині компанії – 65% співробітників вважають, що додатки з ШІ несуть загрозу безпеці. Минулого місяця інженери Samsung злили внутрішній вихідний код, заливши його на ChatGPT. Поки неясно, що саме було у витоку.

Тепер співробітники не зможуть користуватися такими сервісами – лист з оновленою корпоративною політикою Samsung розіслала співробітникам.

Утім, багато хто вважає, що штучний інтелект може нести користь. У Мінцифрі вивчають можливості впровадження ШІ в державні сервіси. Зараз у роботі перебуває віртуальний помічник із робочою назвою Надія. Він може з’явитися в Дії з метою відповісти на будь-яке запитання про держсервіси. Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров заявляв про необхідність вивчення можливостей ШІ, інакше ця технологія замінить багатьох на робочому місці.