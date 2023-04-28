Минцифры хочет интегрировать искусственный интеллект в государственные сервисы

Минцифры изучает потенциальные варианты внедрения технологий искусственного интеллекта в государственные сервисы. Соответствующие консультации уже идут с американской компанией OpenAI.
Об этом сказал глава Минцифры Михаил Федоров на конференции Forbes Сверхлюди.
По его словам, в работе находится виртуальный помощник с рабочим названием Надія. Он может появиться в Дії с целью ответить на любой вопрос о госсервисах. При этом собирать персональные данные, в том числе геолокацию, он не будет.
— Что мне нравится больше всего, что можно будет через Надію записать голосовое оповещение о том, что меня бесит, что нужно изменить. Мы хотим собирать обратную связь в режиме реального времени и распознавать не просто текст, а речь, — объясняет Федоров.
Еще один проект Минцифры – Голос громадян. Его цель – отслеживать соцсети в режиме реального времени.
— Все проблемные вопросы, которые происходят на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. О чем люди говорят, какие у них проблемы, где плохие услуги, на что они жалуются. Параллельно анализировать все обращения граждан в контакт-центры и выводить проблематику дашбордами с ключевыми темами чиновникам и министрам, — говорит Федоров.