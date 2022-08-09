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У пошуках води та льоду на Місяці: NASA відправить у космос “коробку для взуття”

9 Серпня 2022, 18:51
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Lunar IceCube

Апарат CubeSat із супутником Lunar IceCube вирушить на орбіту Місяця в рамках місії NASA Артеміда I.

Lunar IceCube обертатиметься навколо Місяця і досліджуватиме місячний лід за допомогою спектрометра. Попередні апарати NASA виявили водяний лід на Місяці, а тепер супутник має розширити знання вчених.

Супутник Lunar IceCube вивчатиме процес поглинання і виділення води з реголіту — кам’янистої та пилової поверхні Місяця.

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Крім того, він досліджуватиме екзосферу, щоб передбачити сезонні зміни місячного льоду, які можуть вплинути на його використання у майбутньому.

Lunar IceCube важить 14 кг, за розмірами супутник нагадує коробку для взуття: 10*20*30 см.

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NASA Космос Місяць
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