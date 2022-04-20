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Космос

Після Марса та Місяця: NASA планує почати досліджувати Уран до 2031 року

20 Квітня 2022, 11:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Уран
Джерело: Depositphotos

NASA може запустити дослідницьку місію на Уран до 2031 року. Так, вчені хочуть вивчити Крижаного гіганта, щоб більше дізнатися про космос та Сонячну систему.

Експерти вивчали Уран лише одного разу – зонд Вояджер-2 наблизився до планети у 1986 році. Майбутні вивчення допоможуть більше дізнатися про аналогічні космічні тіла, які розташовані біля інших зірок.

Про це заявили у Національній академії наук, інженерії та медицини США (NAS).

Різниця у формуванні планет досі важко пояснюється наукою. Місія на Уран допоможе відповісти на це питання.

Експерти вважають, що запуск космічного апарату буде реальним у 2031 та 2032 роках через розташування планет. Завдяки цьому вдалося скоротити час польоту до Урану до 13 років.

Космічний апарат вийде на орбіту навколо планети, що унеможливить будь-які спостереження за сусіднім Нептуном.

Передбачається, що місія включатиме орбітальний апарат з терміном служби кілька років, а також атмосферний зонд, який вивчатиме потужні вітри Урану, що складаються з водню, гелію і метану.

Теоретично, вченим вдасться дослідити й 27 супутників планети — на весь проєкт необхідно виділити як мінімум $4,2 млрд.

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Джерело
BBC
Теги
NASA, Космос, Уран
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