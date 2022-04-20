NASA може запустити дослідницьку місію на Уран до 2031 року. Так, вчені хочуть вивчити Крижаного гіганта, щоб більше дізнатися про космос та Сонячну систему.

Експерти вивчали Уран лише одного разу – зонд Вояджер-2 наблизився до планети у 1986 році. Майбутні вивчення допоможуть більше дізнатися про аналогічні космічні тіла, які розташовані біля інших зірок.

Про це заявили у Національній академії наук, інженерії та медицини США (NAS).

Різниця у формуванні планет досі важко пояснюється наукою. Місія на Уран допоможе відповісти на це питання.

Експерти вважають, що запуск космічного апарату буде реальним у 2031 та 2032 роках через розташування планет. Завдяки цьому вдалося скоротити час польоту до Урану до 13 років.

Космічний апарат вийде на орбіту навколо планети, що унеможливить будь-які спостереження за сусіднім Нептуном.

Передбачається, що місія включатиме орбітальний апарат з терміном служби кілька років, а також атмосферний зонд, який вивчатиме потужні вітри Урану, що складаються з водню, гелію і метану.

Теоретично, вченим вдасться дослідити й 27 супутників планети — на весь проєкт необхідно виділити як мінімум $4,2 млрд.