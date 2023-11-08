Компанія Ілона Маска Neuralink Corp. отримала дозвіл Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на вживлення своїх мозкових імплантів людям.

Кому встановлять мозкові імпланти від Ілона Маска

Триває пошук добровольців для першого клінічного випробування Neuralink. Під час операції хірург має видалити пацієнту шматок черепа. Потім робот вмонтує у мозок електроди і надтонкі дроти. Видалену частину черепа замінить компʼютер, що зчитуватиме та аналізуватиме мозкову активність. Дані він передаватиме на ноутбук або планшет за допомогою бездротового звʼязку.

Дослідники шукають людину віком до 40 років з чотирма паралізованими кінцівками. Найімовірніше, вживляти розробку Neuralink будуть в ділянку премоторної кори головного мозку, яка контролює кисті, зап’ястя і передпліччя. Пристрій має безпечно збирати дані від пацієнта та перетворювати думки на команди, зрозумілі комп’ютеру.

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Що допоможуть робити мозкові імпланти від Ілона Маска

Кілька компаній і дослідницьких груп вже створили імпланти, що допомагають пацієнтам виконувати базові завдання силою думки. Наприклад, натискати об’єкти на екрані за допомогою курсора. Плани Маска ще грандіозніші. Він мріє про створення гібрида робота та людини.

Якщо випробування розробки Neuralink будуть успішними, в майбутньому вона зможе покращити життя мільйонів людей, які страждають на параліч, інсульт, хворобу Лу Геріга, втрату слуху та зору.