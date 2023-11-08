Компания Илона Маска Neuralink Corp. получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на вживление своих мозговых имплантов людям.

Кому установят мозговые импланты от Илона Маска

Продолжается поиск добровольцев для первого клинического испытания Neuralink. Во время операции хирург должен удалить пациенту кусок черепа. Затем робот встроит в мозг электроды и сверхтонкие провода. Удаленную часть черепа заменит компьютер, который будет считывать и анализировать мозговую активность. Данные он будет передавать на ноутбук или планшет по беспроводной связи.

Исследователи ищут человека в возрасте до 40 лет с четырьмя парализованными конечностями. Скорее всего, вживлять разработку Neuralink будут в область премоторной коры головного мозга, которая контролирует кисти, запястья и предплечья. Устройство должно безопасно собирать данные от пациента и превращать мысли в команды, понятные компьютеру.

Сейчас смотрят

Что позволят делать мозговые импланты от Илона Маска

Несколько компаний и исследовательских групп уже создали импланты, помогающие пациентам выполнять базовые задачи силой мысли. Например, нажимать объекты на экране с помощью курсора. Планы Маска еще более грандиозные. Он мечтает о создании гибрида робота и человека.

Если испытания разработки Neuralink пройдут успешно, в будущем она сможет улучшить жизнь миллионов людей, страдающих параличом, инсультом, болезнью Лу Герига, потерей слуха и зрения.