У Південній Кореї запровадять оподаткування для NFT

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) з наступного року почне оподатковувати операції з невзаємозамінними токенами (NFT).

Про це заявив заступник голови FSC Дох Кю Сан. За його словами, NFT-токени будуть оподатковуватись відповідно до вже існуючих правил оподаткування для віртуальних активів.

Мешканці Південної Кореї будуть сплачувати 20-відсотковий податок з доходу від операцій з цифровими активами, що перевищує 2,5 млн корейських вон ($2,1 тис. за актуальним курсом на 25 листопада).

Оподаткуванню підлягатимуть лише NFT, випущені великим тиражем, а також призначені для інвестицій чи оплати.

Нагадаємо, що NFT (non-fungible token) — це цифровий сертифікат власності на об’єкт: текст, картину, відео, аудіо, ігрові предмети.

Унікальність NFT криється саме в невзаємозамінності, оскільки його неможливо скопіювати, він існує в єдиному екземплярі. Токени використовуються в технології блокчейн, на якій і ґрунтується криптовалюта, зокрема біткоїни.

Нещодавно токенами NFT зацікавився Квентін Тарантіно. Американський кінорежисер планує продати вирізані сцени з легендарного фільму Кримінальне чтиво, а також рукописні сценарії картини та ексклюзивні аудіокоментарі.

Придбати NFT можна буде лише на аукціоні, який відбудеться на майданчику OpenSea.