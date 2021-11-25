В Южной Корее введут налогообложение для NFT

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) со следующего года начнет облагать налогом операции с невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

Об этом заявил заместитель главы FSC Дох Кю Сан. По его словам, NFT-токены будут облагаться налогом в соответствии с уже существующими правилами налогообложения для виртуальных активов.

Жители Южной Кореи будут платить 20-процентный налог с дохода от операций с цифровыми активами, который превышает 2,5 млн корейских вон ($2,1 тыс. по актуальному курсу на 25 ноября).

Обложению будут подлежать только NFT, выпущенные большим тиражом, а также предназначенные для инвестиций или оплаты.

Напомним, что NFT (non-fungible token) – это цифровой сертификат собственности на объект: текст, картину, видео, аудио, игровые предметы.

Уникальность NFT кроется именно в невзаимозаменяемости, поскольку его невозможно скопировать, он существует в единственном экземпляре. Токены используются в технологии блокчейн, на которой и основывается криптовалюта, в частности биткоины.

Недавно токенами NFT заинтересовался Квентин Тарантино. Американський кинорежиссер планирует продать вырезанные сцены из легендарного фильма Криминальное чтиво, а также рукописные сценарии картины и эксклюзивные аудиокомментарии.

Приобрести NFT можно будет только на аукционе, который пройдет на площадке OpenSea.