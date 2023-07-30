У ніч із 30 на 31 липня свого максимуму досягнуть два метеорні потоки – дельта-Акварида та альфа-Каприкорніда.

Найкращий час для спостереження за дельта-Акваридами – близько другої години ночі в регіонах, де видно потік Персеїди, проте його може засвічувати яскравий Місяць.

Дельта-Аквариди з’являються із сузір’я Водолія, видимого в південній частині неба, тоді як Персеїди з’являються в північній частині неба. Сам метеорний потік створюється кометою 96P/Machholz, яка здійснює повний оберт навколо Сонця кожні п’ять років.

Набагато слабший і менший за розміром метеорний потік альфа-Капрікорніди. Зазвичай він виробляє близько п’яти видимих метеорів на годину під час свого піку, порівняно з 20 метеорами дельта-Акваріди на годину.

Проте, альфа-Капрікорніди компенсують це невелике видовище, створюючи особливо яскраві вогняні кулі.