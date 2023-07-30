В ночь с 30 на 31 июля своего максимума достигнут два метеорных потока — дельта-Акварида и альфа-Каприкорнида.

Лучшее время для наблюдения за дельта-Аквариидами — около двух часов ночи в регионах, где виден поток Персеиды, однако его может засвечивать яркая Луна.

Дельта-Аквариды появляются из созвездия Водолея, видимого в южной части неба, в то время как Персеиды появляются в северной части неба. Сам метеорный поток создается кометой 96P/Machholz, которая совершает полный оборот вокруг Солнца каждые пять лет.

Гораздо более слабый и меньший по размеру метеорный поток альфа-Каприкорниды. Обычно он производит около пяти видимых метеоров в час во время своего пика по сравнению с 20 метеорами дельта-Акварииды в час.

Тем не менее, альфа-Каприкорниды компенсируют это небольшое зрелище, создавая особенно яркие огненные шары.