Телескоп Hubble допоміг вченим NASA визначити розмір рекордного за величиною ядра комети. Його діаметр сягає 128 км.

Серце космічного тіла приблизно в 50 разів більше, ніж ядро ​​більшості відомих комет, а маса – приблизно 500 трлн тонн.

Комета отримала назву Бернардинеллі-Бернштейна, вона рухається у бік Землі зі швидкістю понад 35 тис. км/год від краю Сонячної системи. Долетіти до найближчої до нас зірки зможе лише до 2031 року.

– Ця комета – буквально вершина айсберга серед багатьох тисяч інших тіл, які ми не можемо побачити через їхню віддаленість. Ми завжди підозрювали, що ця комета має бути великою, бо вона дуже яскрава на такій великій відстані, – сказав Девід Джуїтт, професор планетології та астрономії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Складність вимірювання розмірів ядра у комети полягає у поганій видимості. Дуже важко за допомогою телескопа розглянути реальні параметри за пилом, який огортає “серце” космічного тіла.

Вперше комету було виявлено у 2010 році двома вченими Педро Бернардінеллі та Гері Бернштейном. З того часу за нею активно стежили, поки вона наближалася до Землі з рекордною швидкістю.