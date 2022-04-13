Телескоп Hubble помог ученым NASA определить размер рекордного по величине ядра кометы. Его диаметр достигает 128 км.

Сердце космического тела примерно в 50 раз больше, чем ядро ​​большинства известных комет, а масса — приблизительно 500 трлн тонн.

Комета получила название Бернардинелли-Бернштейна, и она движется в сторону Земли со скоростью более 35 000. км/ч от края Солнечной системы. Долететь до ближайшей к нам звезде сможет только к 2031 году.

— Эта комета — буквально вершина айсберга среди многих тысяч других тел, которые мы не можем увидеть из-за их отдаленности. Мы всегда подозревали, что эта комета должна быть большой, потому что она очень яркая на таком большом расстоянии, — сказал Дэвид Джуитт, профессор планетологии и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Сложность измерения размеров ядра у кометы заключается в плохой видимости. Очень трудно с помощью телескопа разглядеть реальные параметры за пылью, которая окутывает сердце космического тела.

Впервые комету было обнаружено в 2010 году двумя учеными Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном. С тех пор за ней активно следили, пока она приближалась к Земле с рекордной скоростью.