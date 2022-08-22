У NASA поділилися двома новими знімками, зробленими космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST), на яких відображені приголомшливі полярні сяйва навколо північного та південного полюсів Юпітера. Вони викликані коливаннями магнітного поля планети.

Поряд із полюсами, що світяться зображення показують неймовірні деталі турбулентної атмосфери, кільця навколо планети та деякі з супутників Юпітера.

Астрономи, які працюють із JWST, також здивовані, побачивши чудові деталі на зображеннях, а астроном Імке де Патер сказав, що він і його команда не очікували, що результати будуть такими хорошими.

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– Це справді чудово, що ми можемо бачити деталі Юпітера разом з його кільцями, крихітними супутниками і навіть галактиками на одному зображенні, – сказав він.

Зображення були зроблені за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону телескопа (NIRCam), яка здатна виявляти світло від ранніх зірок і галактик.

Одне зображення, на якому видно лише Юпітер, складається з кількох кадрів і показує яскраво-жовтогарячі, жовті та зелені полярні сяйва над північним та південним полюсами Юпітера.

На зображеннях можна побачити кільця, що оточують масивну планету, а також два крихітні місяці, які називають Амальтеєю і Адрастеєю.