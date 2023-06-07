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У Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин: як працює єКуточок

7 Червня 2023, 16:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Собачка
Джерело: Pexels

У Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин єКуточок. З його допомогою власники домашніх тварин, волонтери й опікуни зможуть знайти тимчасовий прихисток для своїх підопічних.

Поки що сервіс працює в тестовому режимі, проте зареєструватися вже можна. Так, користувачі можуть створити акаунти двох типів. Перший – для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини. Другий – для тих, хто може його надати.

Користуватися сервісом можуть фізичні особи, ветеринарні клініки, притулки, громадські організації.

Також там можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду, годування тварин тощо. Є можливість замовити додаткові послуги для своїх підопічних, такі, як професійна фотозйомка, дресирування, ветеринарний супровід та інше.

Проєкт єКуточок реалізували фахівці комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини.

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Теги
Безпритульні тварини домашні тварини Притулок для тварин
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