У Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин єКуточок. З його допомогою власники домашніх тварин, волонтери й опікуни зможуть знайти тимчасовий прихисток для своїх підопічних.

Поки що сервіс працює в тестовому режимі, проте зареєструватися вже можна. Так, користувачі можуть створити акаунти двох типів. Перший – для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини. Другий – для тих, хто може його надати.

Користуватися сервісом можуть фізичні особи, ветеринарні клініки, притулки, громадські організації.

Також там можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду, годування тварин тощо. Є можливість замовити додаткові послуги для своїх підопічних, такі, як професійна фотозйомка, дресирування, ветеринарний супровід та інше.

Проєкт єКуточок реалізували фахівці комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини.