В Киеве заработал сервис поиска передержки для животных . С его помощью владельцы домашних животных, волонтеры и опекуны смогут найти временный приют для своих подопечных.

Пока что сервис работает в тестовом режиме, однако зарегистрироваться уже можно. Так, пользователи могут создать аккаунты двух типов. Первый — для тех, кто ищет временный приют для животного. Второй — для тех, кто может его предоставить.

Пользоваться сервисом могут физические лица, ветеринарные клиники, приюты, общественные организации.

Также там можно найти или предложить услуги по выгулу собак, уходу и кормлению животных и другое. Есть возможность заказать дополнительные услуги для своих подопечных, такие, как профессиональная фотосъемка, дрессировка, ветеринарное сопровождение и прочее.

Проект єКуточок реализовали специалисты коммунального предприятия Киевская городская больница ветеринарной медицины.