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В Киеве заработал сервис поиска передержки для животных: как работает єКуточок

7 июня 2023, 16:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Собачка
Источник: Pexels

В Киеве заработал сервис поиска передержки для животных єКуточок. С его помощью владельцы домашних животных, волонтеры и опекуны смогут найти временный приют для своих подопечных.

Пока что сервис работает в тестовом режиме, однако зарегистрироваться уже можно. Так, пользователи могут создать аккаунты двух типов. Первый — для тех, кто ищет временный приют для животного. Второй — для тех, кто может его предоставить.

Пользоваться сервисом могут физические лица, ветеринарные клиники, приюты, общественные организации.

Также там можно найти или предложить услуги по выгулу собак, уходу и кормлению животных и другое. Есть возможность заказать дополнительные услуги для своих подопечных, такие, как профессиональная фотосъемка, дрессировка, ветеринарное сопровождение и прочее.

Проект єКуточок реализовали специалисты коммунального предприятия Киевская городская больница ветеринарной медицины.

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Безпритульні тварини домашні тварини Притулок для тварин
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