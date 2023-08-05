На портале Дія некоторые услуги не будут доступны для пользователей до понедельника, 7 августа.
Об этом портал сообщил в мессенджере Telegram, отмечая, что это связано с техническими работами.
— В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, поэтому связанные с ними услуги на портале Дія будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (7.08), — говорится в сообщении.
В это время не будут доступны такие сервисы:
- заявление о браке;
- єМалятко;
- дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и о смене имени.
В Дії просят воспользоваться этими сервисами позже и добавляют, что в понедельник эти услуги будут работать как обычно.
Ранее сообщалось, что в сервисе Дія снова появилась новая услуга — смена места регистрации. Отныне не нужно будет ходить с папкой документов по госучреждениям, что заметно упростит жизнь и сэкономит время.
В то же время, для этой услуги есть ограничения — изменить место регистрации онлайн смогут женщины, дети и мужчины непризывного возраста.