На портале Дія некоторые услуги не будут доступны для пользователей до понедельника, 7 августа.

Об этом портал сообщил в мессенджере Telegram, отмечая, что это связано с техническими работами.

— В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, поэтому связанные с ними услуги на портале Дія будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (7.08), — говорится в сообщении.

В это время не будут доступны такие сервисы:

заявление о браке;

єМалятко;

дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и о смене имени.

В Дії просят воспользоваться этими сервисами позже и добавляют, что в понедельник эти услуги будут работать как обычно.

Ранее сообщалось, что в сервисе Дія снова появилась новая услуга — смена места регистрации. Отныне не нужно будет ходить с папкой документов по госучреждениям, что заметно упростит жизнь и сэкономит время.

В то же время, для этой услуги есть ограничения — изменить место регистрации онлайн смогут женщины, дети и мужчины непризывного возраста.