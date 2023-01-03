Космічний телескоп Габбла показав фото галактики NGC 6956. Вона розташована на відстані приблизно 214 млн світлових років від Землі.

NGC 6956 є майже ідеальним прикладом так званих галактик з перемичкою – їх так називають завдяки дуже помітній “смузі” зірок, що перетинає галактичне ядро.

Ця фотографія була зроблена під час спостереження за цефеїдами – зірками, сяяння яких змінюється від яскравого до тьмяного через рівні проміжки часу. Ці періоди збільшення та зменшення яскравості безпосередньо пов’язані з реальною яскравістю зірки і дають нам змогу визначити їхню відстань до нас.

Зараз дивляться

Галактики такого типу доволі поширені у відомому нам всесвіті і становлять близько 70% від усіх великих зіркових скупчень.