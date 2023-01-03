Космический телескоп Хаббла показал фото галактики NGC 6956. Она расположена на расстоянии примерно 214 млн световых лет от Земли.

NGC 6956 является почти идеальным примером так называемых галактик с перемычкой — их так называют благодаря очень заметной “полосе” звезд, пересекающая галактическое ядро.

Эта фотография была сделана во время наблюдения за цефеидами — звездами, сияние которых меняется от яркого к тусклому через равные промежутки времени. Эти периоды увеличения и уменьшения яркости напрямую связаны с реальной яркостью звезды, что позволяет нам определить их расстояние от нас.

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Галактики таких типов распространены в известной нам вселенной и составляют около 70% всех галактик.