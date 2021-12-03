Турнір з Dota 2 змусили змінити логотип через закон України про декомунізацію

Організатори турніру DPC EEU з Dota 2 східноєвропейської ліги EPICENTER змінили свій логотип через закон України про заборону символіки комуністичного режиму.

Про зміну логотипу попросила компанія Valve (розробник і видавець гри Dota 2).

У своєму проханні вони посилались на можливе порушення українського законодавства про декомунізацію.

Epic Esports Events (EEE), які займаються організацією кіберспортивних турнірів на території РФ та країн Східної Європи, а також є організаторами вищезгаданого турніру, де був сумнівний логотип, спершу заявили, що нічого спільного між їхнім лого та комуністичною символікою немає.

Однак користувачі звернули увагу, що за основу логотипу було взято піонерський значок із зображенням поширювача ідеї комунізму Леніна. Замість Леніна всередині зірки вони розмістили героя Dota 2 Пуджа, а напис Завжди готовий! замінили на DPC EEU.

Згодом організатори турніру із EPICENTER | DPC EEU на своїй сторінці у Twitter повідомили про зміну лого.

— Основне завдання Epic Esports Events – забезпечення безпроблемного проведення змагань для всіх зацікавлених сторін. Тому, попри те, що вже були виготовлені подарункові набори, банери та іншу продукцію із символікою турніру, було ухвалено рішення змінити логотип змагань.

Організатори запевнили, що мають юридичний висновок, який підтверджує, що цей логотип не може вважатися комуністичною символікою, а тим більше пропагандою.

Проте після прохання Valve організатори все ж поміняли логотип на нейтральну літеру E.