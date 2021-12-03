Турнир по Dota 2 заставили изменить логотип из-за закона Украины о декоммунизации

Организаторы турнира DPC EEU из Dota 2 восточноевропейской лиги EPICENTER изменили свой логотип из-за закона Украины о запрете символики коммунистического режима.

О смене логотипа попросила компания Valve (разработчик и издатель игры Dota 2).

В своей просьбе они ссылались на возможное нарушение украинского законодательства о декоммунизации.

Epic Esports Events (EEE), занимающиеся организацией киберспортивных турниров на территории РФ и стран Восточной Европы, а также являющиеся организаторами вышеупомянутого турнира, где был сомнительный логотип, сначала заявили, что ничего общего между их логотипом и коммунистической символикой нет.

Однако пользователи обратили внимание, что за основу логотипа взят пионерский значок с изображением распространителя идеи коммунизма Ленина. Вместо Ленина внутри звезды они разместили героя Dota 2 Пуджа, а надпись Всегда готова! заменили на DPC EEU.

Впоследствии организаторы турнира по EPICENTER | DPC EEU на своей странице в Twitter сообщили о смене лого.

— Основная задача Epic Esports Events – обеспечение беспроблемного проведения соревнований для всех заинтересованных сторон. Поэтому, несмотря на то, что уже были изготовлены подарочные наборы, баннеры и другую продукцию с символикой турнира, было решено изменить логотип соревнований.

Организаторы заверили, что имеют юридическое заключение, подтверждающее, что этот логотип не может считаться коммунистической символикой, а тем более пропагандой.

Однако по просьбе Valve организаторы все же поменяли логотип на нейтральную букву E.