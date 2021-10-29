Call of Duty та Battlefield: топ-7 нових відеоігор листопада 2021

Листопад завжди був для відеоігрової індустрії місяцем такого собі спаду спекотного осіннього періоду.

Однак листопад 2021 року має видатися цікавішим для гравців, оскільки чимало проектів було посунуто, щоб “відполірувати”.

Купа нових шутерів та повторні релізи класичних проектів цього місяця мають порадувати навіть найприскіпливіших гравців.

Факти ICTV розповідають про топ-7 відеоігор, дата релізу яких призначена на листопад 2021 року.

Call of Duty: Vanguard

Після неймовірного успіху Call of Duty: Modern Warfare зразка 2019 року серія намагається повернутися до витоків своєї популярності.

Ми вже побачили спробу приділити більше уваги сюжетній складовій у Call of Duty Black Ops Cold War. А цьогоріч Call of Duty: Vanguard поверне гравців на поля бою Другої світової війни.

У вісімнадцятій частині серії розробники обіцяють, що гравці зможуть побувати на Західному, Східному, Північноафриканському та Тихоокеанському фронтах.

Це справжнє повернення до витоків, адже з плином часу серія дуже сильно стискала одиночний контент. Нині ж рекламна кампанія Call of Duty: Vanguard має такий вигляд, наче розробники хочуть відтворити першу частину але на сучасний лад.

Звичайно, додадуть у новій частині і механіки. Наприклад, можна буде стріляти всліпу з-за укриття та дертися вертикальними поверхнями, що чимось нагадує Uncharted, але від першої особи.

Режими мережевої гри та зомбі також нікуди не подінуться, однак після всіх анонсів та відкритого бета-тестування вони дещо непокоять. Так, Call of Duty вже давно поставили на “конвеєр” заради щорічного релізу, але нині складається враження, що з Modern Warfare (2019) майже нічого не змінилося.

Особливо в мультиплеєрі, який дає змогу обладнати зброю мало не сучасними прицілами, дулами, глушниками тощо.

Найімовірніше, це буде чергова Call of Duty зроблена нашвидкуруч, але з цікавішим соло-контентом.

Дата виходу: 5 листопада

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Battlefield 2042

Конкурентом Call of Duty у листопаді стане Battlefield 2042, який обіцяє вивести серію на новий рівень. У цій частині розробники вирішили повністю зосередитися на мультиплеєрній складовій, заради чого пожертвували режимом для одного гравця.

Водночас у відеогрі все одно буде сюжетна зав’язка. Події, як можна здогадатися з назви, розгортатимуться у недалекому майбутньому – 2042 році.

Після багатьох років кризи, спричиненої глобальним потеплінням, та феномену, який вивів з ладу понад 70% супутників на орбіті Землі, напруження між Сполученими Штатами Америки та Росією досягло свого піку. Саме воно і призвело до війни, яку можна буде побачити у Battlefield 2042.

Розробники обіцяють, що лише цією зав’язкою сюжет не обмежиться, а потроху розкриватиметься під час мережевих баталій.

Звичайно, оскільки вся увага розробників зосереджена на мережевій грі, то й не дивно, що багато класичних елементів геймплею зазнають змін.

Наприклад, тепер система класів залежатиме від персонажів, яких гравці обиратимуть. Вони підпадатимуть під одну з чотирьох ролей, однак матимуть свої унікальні вміння. Наприклад, вінгс’ют, який можна було часто побачити у трейлерах, буде лише у Емми Розіє.

Повернеться й система динамічної зміни рівнів, яка була у Battlefield 4, коли певні дії гравців призводили до того, що карта дуже сильно змінювалася під час матчу. Наприклад, могло прорвати дамбу та затопити частину локації або міг впасти хмарочос.

Та це будуть не єдині змінні на картах. Тепер на перебіг гри впливатимуть й різноманітні кліматичні загрози. В одному з трейлерів можна було побачити торнадо, що вирувало над гравцями і не щадило жодну зі сторін конфлікту.

Зміняться й масштаби баталій. На ПК та консолях нового покоління у матчах зможуть брати участь до 128 гравців. Водночас на PlayStation 4 та Xbox One буде щонайбільше 64 гравці.

На папері – це мають бути чудові зміни для фанатів франшизи, але після відкритого бета-тестування багато хто залишився незадоволеним Battlefield 2042. Навіть попри те, що це була версія двомісячної давнини, кількість проблем, які гравці знаходили під час матчів, викликає занепокоєння.

Залишається сподіватися, що розробники вже встигли “відполірувати” проект, адже до його виходу залишається зовсім небагато часу.

Дата виходу: 19 листопада

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Forza Horizon 5

Шанувальники перегонів цього місяця зможуть зіграти у Forza Horizon 5 – більш аркадне відгалудження серії Forza. У новій частині для змагань та досліджень буде доступна Мексика, карта якої стане найбільшою в історії серії.

Як і раніше, гравці зможуть вільно досліджувати віртуальну Мексику та брати участь у різноманітних змаганнях: від звичних перегонів до міні-ігор, на кшлалт полювання на піньяти.

Для тих, хто полюбляє одиночні відеоігри, буде у Forza Horizon 5 і кампанія, під час проходження якої гравці братимуть участь в експедиціях, які не лише розповідатимуть щось цікаве про персонажів, а й визначатимуть їхню подальшу долю.

Та основним нововведенням буде нова система погодних умов. Тепер вони поширюватимуться не на всю карту, а лише на її частину. Тому десь може світити сонечко, тоді як на іншому кінці карти вируватиме справжній шторм. І гравці навіть зможуть здалеку побачити дощові хмари і блискавку.

Нікуди не подінуться й чотири пори року, які також впливатимуть на погоду у грі. Тобто восени дощів буде набагато більше, аніж, наприклад, взимку.

Розробники обіцяють, що кожен регіон також матиме унікальну атмосферу – від вуличок невеликих міст до джунглів та барвистих пляжів.

Загалом фанатів Forza Horizon чекає нова частина, яка значно примножить все хороше, що було у попередніх проектах.

Дата виходу: 9 листопада

Платформи: Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Варте уваги

9 листопада також вийде бізнес-симулятор Jurassic World Evolution 2, який дасть змогу гравцям створити власний парк Юрського періоду та керувати ним.

На відміну від першої частини, штучний інтелект динозаврів та інших доісторичних жителів значно підтягнули. Тепер вони частіше взаємодіятимуть одне з одним та боротимуться за територію.

Це означає, що на гравців чекатиме ще більше викликів під час спроб побудувати парк Юрського періоду своєї мрії.

Якщо ви скучили за класичними відеоіграми із серії GTA, то Rockstar запропонує знову перепройти їх у GTA Trilogy, до якої увійшли GTA 3, GTA Vice City та GTA San Andreas.

Усі три частини отримали купу покращень. Зокрема оновлену графіку та керування, яке тепер більше нагадує останню частину серії – GTA 5.

Особливо приємним нововведенням є система збережень посеред завдань, щоб не доводилося після кожної невдачі починати все спочатку. Зіграти в класику у нових фарбах можна буде вже 11 листопада.

Коли йдеться про класичні відеоігри, не можна не пригадати й Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl.

Очікується, що римейк буде майже таким самим, як Pokemon Brilliant and Pearl але з новою графікою, яка відповідає сучасним стандартам серії.

Якщо ви скучили за покемонами, то зможете зануритися у цей химерний світ вже 19 листопада лише на Nintendo Switch.

Фанати японських рольових відеоігор зможуть зануритися у Shin Megami Tensei V. Гравців чекає знайома покрокова бойова система, яка дає змогу використовувати демонів у бою, та новий всесвіт для дослідження.

Події гри розгортатимуться у Токіо в паралельній реальності, де триває війна між янголами та демонами.

Головному герою доведеться захищати людей, які живуть у цій реальності, та вирішити її подальшу долю. Вийде Shin Megami Tensei V вже 12 листопада.

Відео: Call of Duty, Xbox, Battlefield, Jurassic World Evolution 2, Rockstar Games, IGN, Nintendo