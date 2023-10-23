Американські вчені сформулювали новий закон природи. На думку науковців, він допоможе пояснити, як навколо нас виникають такі складні системи як галактики, атмосфера з непростим хімічним складом та незліченні форми життя. Також цей закон зможе передбачити, як, наприклад, штучний інтелект змінюватиметься з плином часу.

Які концепції надихнули вчених на опис нового закону

Згідно з другим законом термодинаміки, існують незворотні процеси – яйце розбивається, лід тане, життя закінчується. В той самий час розпускаються квіти і народжуються діти, виникають складні системи, що в подальшому лише ускладнюються. Тобто з одного боку стоїть концепція старіння та смерті, з іншого – оновлення та створення, зазначає співавтор ідеї Роберт Гейзен з Інституту науки Карнегі. Вчені десятиліттями намагалися зʼясувати, як поєднати ці дві концепції.

– Другому закону мають ніби підкорятися всі системи, але все ще бракує чогось, що потрібно сформулювати для більш ефективного опису того розмаїття, яке ми бачимо в нашому повсякденному житті, а також у космосі, – каже астробіолог Майкл Вонг.

Як називається новий закон природи

Вчені іменують свою ідею, як закон збільшення функціональної інформації. В його центрі стоїть концепція відбору зі здатністю організмів пристосовуватися. На думку науковців, таку здатність мають не лише живі системи. Атоми і молекули взаємодіють, утворюючи безліч конфігурацій так само і неживих систем. Зокрема, йдеться про мінерали, атмосфери на чужих планетах і галактики, побудовані із зірок, пояснюють автори.

Зараз дивляться

Два елементи – водень і гелій – з’єднавшись у зорях після Великого вибуху, дали початок майже 120 елементам, які сьогодні існують у всесвіті.

Запропонований закон стверджує, що ці та інші системи еволюціонуватимуть.

– Ми маємо всесвіт, що постійно змішує речі, а потім випробовує нові можливості. Це працює у живих та неживих системах, – зазначає Роберт Гейзен.

Як довести дію закону

За словами Гейзена та Вонга, їхня теорія вимагає перевірки на практиці.

Майбутня місія NASA Dragonfly призначена для відбору зразків з поверхні Титана. Аналіз хімічного складу його атмосфери допоможе з’ясувати, чи діє закон функціональної інформації. Зокрема, він має пояснити розвиток супутника Сатурна та зовнішньої Сонячної системи. Також вчені хочуть вивчити, як змінювались мінерали за час існування Землі. Так вони сподіваються перевірити гіпотезу про те, що функціональна інформація мінералів збільшується.

За словами Гейзена, новий закон може навіть дати відповідь на питання про те, як розвиватиметься штучний інтелект. Оскільки це інформаційна система, людству треба дізнатися, як переплітаються інформація та еволюція.