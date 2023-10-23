Американские ученые сформулировали новый закон природы. По мнению ученых, он поможет объяснить, как вокруг нас возникают такие сложные системы как галактики, атмосфера с непростым химическим составом и бесчисленные формы жизни. Также этот закон сможет предсказать, как, например, искусственный интеллект будет меняться с течением времени.

Какие концепции вдохновили ученых на описание нового закона

Согласно второму закону термодинамики, существуют необратимые процессы — яйцо разбивается, лед тает, жизнь заканчивается. В то же время распускаются цветы и рождаются дети, возникают сложные системы, которые в дальнейшем только усложняются. То есть с одной стороны стоит концепция старения и смерти, с другой — обновление и создание, отмечает соавтор идеи Роберт Хейзен из Института науки Карнеги. Ученые десятилетиями пытались выяснить, как совместить эти две концепции.

— Второму закону должны как бы подчиняться все системы, но все еще не хватает чего-то, что нужно сформулировать для более эффективного описания того разнообразия, которое мы видим в нашей повседневной жизни, а также в космосе, — говорит астробиолог Майкл Вонг.

Как называется новый закон природы

Ученые именуют свою идею, как закон увеличения функциональной информации. В его центре стоит концепция отбора со способностью организмов приспосабливаться. По мнению ученых, такой способностью обладают не только живые системы. Атомы и молекулы взаимодействуют, образуя множество конфигураций также и неживых систем. В частности, речь идет о минералах, атмосферах на чужих планетах и галактиках, построенных из звезд, объясняют авторы.

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Два элемента — водород и гелий — соединившись в звездах после Большого взрыва, дали начало почти 120 элементам, которые сегодня существуют во вселенной.

Предложенный закон утверждает, что эти и другие системы будут эволюционировать.

— Мы имеем вселенную, которая постоянно смешивает вещи, а затем испытывает новые возможности. Это работает в живых и неживых системах, — отмечает Роберт Хейзен.

Как доказать действие закона

По словам Хейзена и Вонга, их теория требует проверки на практике.

Будущая миссия NASA Dragonfly предназначена для отбора образцов с поверхности Титана. Анализ химического состава его атмосферы поможет выяснить, действует ли закон функциональной информации. В частности, он должен объяснить развитие спутника Сатурна и внешней Солнечной системы. Также ученые хотят изучить, как менялись минералы за время существования Земли. Так они надеются проверить гипотезу о том, что функциональная информация минералов увеличивается.

По словам Хейзена, новый закон может даже дать ответ на вопрос о том, как будет развиваться искусственный интеллект. Поскольку это информационная система, человечеству надо узнать, как переплетаются информация и эволюция.