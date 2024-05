Компанія Tesla навчила свого робота-гуманоїда Optimus нових трюків. Тепер бот встановлює акумуляторні елементи в лоток – аналогічними завданнями займаються працівники фабрики зі збирання електрокарів Tesla.

Коротке відео опублікували на сторінці Tesla в соцмережі X. У ролику можна побачити, як Optimus самостійно кладе акумулятори в ємність, а також пересувається по офісу, роблячи повороти і обходячи перешкоди у вигляді столів із комп’ютерами.

Trying to be useful lately! pic.twitter.com/TlPF9YB61W

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 5, 2024