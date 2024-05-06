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Тепер збирає авто: робота Tesla Optimus навчили нових трюків

6 Травня 2024, 12:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla Optimus Gen 2

Компанія Tesla навчила свого робота-гуманоїда Optimus нових трюків. Тепер бот встановлює акумуляторні елементи в лоток – аналогічними завданнями займаються працівники фабрики зі збирання електрокарів Tesla.

Tesla Optimus навчили нових трюків

Коротке відео опублікували на сторінці Tesla в соцмережі X. У ролику можна побачити, як Optimus самостійно кладе акумулятори в ємність, а також пересувається по офісу, роблячи повороти і обходячи перешкоди у вигляді столів із комп’ютерами.

Зараз дивляться

Щоб робот самостійно виконував завдання, його оснастили нейронною мережею – камера фіксує те, що відбувається перед роботом, а нейромережа аналізує картинку і дає сигнали кінцівкам, видаючи команду суглобам рухатися.

Раніше Ілон Маск розповів, коли Tesla Optimus надійдуть у продаж. За словами мільярдера, це станеться вже до кінця 2025 року, оскільки робот все ще на стадії розробки. Однак у компанії великі плани на наступний рік, нехай подробиць і не розкривають.

У квітні компанія Boston Dynamics показала свого робота Atlas – це новий повністю електричний бот, якого оснастили шарнірними з’єднаннями і знаннями від старої версії Atlas. Новинка має довгі кінцівки, а в її голову вбудовано кільцевий світильник.

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Фото: Tesla

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