Китайський виробник електроніки Xiaomi представив свого першого робота-гуманоїда CyberOne на презентації в Пекіні.

Він оснащений удосконаленими руками та ногами, підтримує балансування постави при двоногому русі і досягає максимального крутильного моменту до 300 нанометрів.

Крім того, CyberOne імітує рухи людини і здатний розрізняти емоції та жести. Про це повідомляється на сайті Xiaomi.

Зараз дивляться

Зріст робота-гуманоїда – 177 см, вага – 52 кг, розмах рук – 168 см. У ролі використовується вигнута OLED-панель. Є два мікрофони, за допомогою яких він чує звуки, навколишній світ бачить у 3D.

Штучний інтелект допомагає роботу розпізнавати 85 звуків довкілля та 45 людських емоцій. Здатний утримати в одній руці предмети до 1,5 кг.

У компанії запевняють, у робота добре розвинена координація та рухові здібності.

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь сказав, що один CyberOne коштуватиме від 600 до 700 тис. юанів – близько $89-104 тис.

– Ми вважаємо, що інтелектуальні роботи обов’язково стануть частиною життя людей у ​​майбутньому, – сказав Лей Цзюнь.

Це другий робот, який виготовили в підрозділі Xiaomi Robotics Lab. У серпні 2021 року Xiaomi представила робота CyberDog.

Чотириногий робот важить три кілограми і здатний рухатися зі швидкістю три метри на секунду.