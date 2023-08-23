Таки передали боєприпаси: у мережі публікують меми через смерть Пригожина

У Тверській області в Росії розбився літак. За даними російських видань, бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795 належав очільнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину.

За однією з версій, літак нібито був збитий вогнем із протиповітряної оборони в Бологівському районі. Інші джерела повідомляють, що там могла бути вибухівка.

За непідтвердженою інформацією, нібито на борту літака серед пасажирів перебував не лише Пригожин, а й командир ПВК Вагнера Дмитро Уткін. Повідомляється, що внаслідок падіння літака загинуло четверо людей, постраждало ще троє.

Поки достеменно невідомо, чи дійсно там загинув Євген Пригожин. Однак користувачі соціальних мереж вже публікують “вибухові” меми.

Нещодавно адміністративний літак розбився у Тверській області в Росії. Наразі уточнюються всі можливі подробиці падіння бізнес-джета та загиблі особи.