Таки передали боеприпасы: в сети публикуют мемы из-за смерти Пригожина

В Тверской области в России разбился самолет, который был сбит огнем из противовоздушной обороны в Бологовском районе. По данным российских изданий, бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795 принадлежал главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

По неподтвержденной информации, якобы на борту самолета среди пассажиров находился не только Пригожин, но и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. Сообщается, что в результате падения самолета погибли четыре человека, пострадали еще трое.

Пока доподлинно неизвестно, действительно ли там погиб Евгений Пригожин. Однако пользователи социальных сетей уже публикуют “взрывные” мемы.

Недавно административный самолет разбился в Тверской области в России. Сейчас уточняются все возможные подробности падения бизнес-джета и погибшие лица.