Сучасні технології автоматизації ресторану: як обрати POS-систему

Як обрати POS-систему для ресторану

Обираючи POS-системи слід передусім орієнтуватись на ті завдання, яки ви плануєте закривати з її допомогою.

Програма автоматизації має спрощувати ведення ресторанного бізнесу, полегшувати роботу персоналу та сприяти зростанню прибутків у закладі.

Критерії, за якими варто обирати систему РОР:

зручність використання;

наявні інструменти для аналітики статистики;

можливість інтеграції з іншими додатками та сервісами;

підтримка клієнтів і можливість доступу до програми у тестовому форматі;

ціна та відгуки на програму.

Основні функції програми обліку

Перейдемо до основних функцій, що має містити у собі система обліку:

Статистика продажів. Програма має надавати в собі різноманітні інструменти для відстеження статистичних даних по закладу. Програма обліку для ресторанів від Poster Фінансовий облік. Система повинна показувати власникам повну інформацію про рух коштів на грошових рахунках та формувати фінансовий звіт, наприклад, щоб слідкувати за витратами та прибутками. Складський облік. У власника має бути можливість у будь-який момент перевіряти залишки товарів на складі та проводити інвентаризації по них.

Сучасні технології в програмах обліку

QR-меню

Онлайн-меню, за допомогою якого гість може створювати замовлення у своєму смартфоні. Робота з QR-меню покращує клієнтський досвід та пришвидшує обслуговування у закладі.

Інтеграція з програмним РРО

ПРРО — це хмарне рішення для фіскалізації. Робота з такою програмою буде зручнішою та бюджетнішою, ніж під час роботи з фізичними фіскальними реєстраторами.

Автоматизація доставлення

Ви можете створити власний сайт на базі POS-системи. Це допоможе не витрачати час на заповнення меню. Свій сайт допоможе залучити більше гостей до закладу.

Переваги програми Poster

Програма обліку від Poster — це сучасне рішення для автоматизації ресторанного бізнесу. Poster працює хмарно, тому ви можете отримати доступ до даних з будь-якого пристрою. А для обслуговування біля столиків офіціанти зможуть використовувати свій мобільний телефон.

Програма надає 15 безплатних тестових днів, щоб ви могли ознайомитись зі всіма інструментами для роботи. Poster допоможе швидко та вчасно контролювати залишки на складах, вести облік фінансів, перевіряти продаж товарів, а також створювати програми лояльності та налаштувати роботу з акціями у вашому закладі.