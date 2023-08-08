Багато хто не любить YouTube через безліч реклами. Але саме вона дає нам змогу дивитися відео безкоштовно. Однак трапляються випадки, коли реклама настільки численна й агресивна, що практично неможливо повністю насолодитися контентом. Як прибрати рекламу у YouTube – читайте у матеріалі.

Як прибрати рекламу в ютуб на комп’ютері: інструкція

Найчастіше для цієї справи встановлюють розширення для браузера. Найвідомішим є Adblock plus, доступний для Firefox, Chrome, Edge, Explorer, Opera, Safari та багатьох інших браузерів.

Щоб завантажити його, вам потрібно перейти на сторінку програми, вибрати браузер і продовжити.

Також можна купити YouTube Premium, змінити файли cookie у браузері. Після виконання цієї процедури буде заблоковано рекламу на головній сторінці, відео, на правій панелі, а також рекламу в результатах пошуку платформи.

Як видалити рекламу на YouTube на Android

Adblock також доступний для мобільних пристроїв Android і дозволяє блокувати більшу частину реклами в програмах та на веб-сайтах за допомогою Safari та Chrome. Його можна використовувати як під WiFi, так і з 3G та 4G без уповільнень. Для цього потрібно увімкнути AdBlock і прийняти налаштування VPN. Також можна завантажити програми Adaway та Adfree, OGYouTube.

Як прибрати рекламу в YouTube на IOS

Для айфонів завантажують YouTube++. Для встановлення потрібно використовувати програму Cydia Impactor. Крім цього, як і на Android, тут також підійде Adblock plus. Але одним із найефективніших блокувальників реклами є AdGuard.