Современные технологии автоматизации ресторана: как выбрать POS систему

Как выбрать POS систему для ресторана
При выборе POS-системы следует в первую очередь ориентироваться на те задачи, которые вы планируете закрывать с ее помощью.
Программа автоматизации должна упрощать ведение ресторанного бизнеса, облегчать работу персонала и способствовать росту доходов в заведении.
Критерии, по которым стоит выбирать систему РОР:
- удобство использования;
- имеющиеся инструменты для аналитики статистики;
- возможность интеграции с другими приложениями и сервисами;
- поддержка клиентов и возможность доступа к приложению в тестовом формате;
- цена и отзывы на программу.
Основные функции программы учета
Перейдем к основным функциям, что должна содержать в себе система учета:
- Статистика продаж. Программа должна предоставлять в себе разнообразные инструменты для отслеживания статистических данных по заведению. Программа учета для ресторанов от Poster помогает владельцам заведений проверять статистику по проданным позициям и отслеживать прибыль заведения за любой период.
- Финансовый учет. Система должна показывать владельцам полную информацию о движении денежных средств на денежных счетах и формировать финансовый отчет, например, для отслеживания расходов и доходов.
- Складской учет. У владельца должна быть возможность в любой момент проверять остатки товаров на складе и проводить инвентаризации по ним.
Современные технологии в программах учета
QR-меню
Онлайн-меню, с помощью которого гость может создавать заказы в своем смартфоне. Работа с QR-меню улучшает клиентский опыт и ускоряет обслуживание в заведении.
Интеграция с программным РРО
ПРРО — это облачное решение для фискализации. Работа с такой программой будет более удобной и бюджетной, чем при работе с физическими фискальными регистраторами.
Автоматизация доставки
Вы можете создать свой собственный сайт на основе POS-системы. Это поможет не тратить время на заполнение меню. Свой сайт поможет привлечь больше гостей в заведение.
Преимущества приложения Poster
Программа учета от Poster — это современное решение для автоматизации ресторанного бизнеса. Poster работает облачно, поэтому вы можете получить доступ к данным с любого устройства. А для обслуживания у столиков официанты смогут использовать свой мобильный телефон.
Приложение предоставляет 15 бесплатных тестовых дней, чтобы вы могли ознакомиться со всеми инструментами для работы. Poster поможет быстро и вовремя контролировать остатки на складах, вести учет финансов, проверять продажи товаров, а также создавать программы лояльности и настроить работу с акциями в вашем заведении.