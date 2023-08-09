Современные технологии автоматизации ресторана: как выбрать POS систему

Как выбрать POS систему для ресторана

При выборе POS-системы следует в первую очередь ориентироваться на те задачи, которые вы планируете закрывать с ее помощью.

Программа автоматизации должна упрощать ведение ресторанного бизнеса, облегчать работу персонала и способствовать росту доходов в заведении.

Критерии, по которым стоит выбирать систему РОР:

удобство использования;

имеющиеся инструменты для аналитики статистики;

возможность интеграции с другими приложениями и сервисами;

поддержка клиентов и возможность доступа к приложению в тестовом формате;

цена и отзывы на программу.

Основные функции программы учета

Перейдем к основным функциям, что должна содержать в себе система учета:

Статистика продаж . Программа должна предоставлять в себе разнообразные инструменты для отслеживания статистических данных по заведению. Программа учета для ресторанов от Poster

. Программа должна предоставлять в себе разнообразные инструменты для отслеживания статистических данных по заведению. Финансовый учет . Система должна показывать владельцам полную информацию о движении денежных средств на денежных счетах и формировать финансовый отчет, например, для отслеживания расходов и доходов.

. Система должна показывать владельцам полную информацию о движении денежных средств на денежных счетах и формировать финансовый отчет, например, для отслеживания расходов и доходов. Складской учет. У владельца должна быть возможность в любой момент проверять остатки товаров на складе и проводить инвентаризации по ним.

Современные технологии в программах учета

QR-меню

Онлайн-меню, с помощью которого гость может создавать заказы в своем смартфоне. Работа с QR-меню улучшает клиентский опыт и ускоряет обслуживание в заведении.

Интеграция с программным РРО

ПРРО — это облачное решение для фискализации. Работа с такой программой будет более удобной и бюджетной, чем при работе с физическими фискальными регистраторами.

Автоматизация доставки

Вы можете создать свой собственный сайт на основе POS-системы. Это поможет не тратить время на заполнение меню. Свой сайт поможет привлечь больше гостей в заведение.

Преимущества приложения Poster

Программа учета от Poster — это современное решение для автоматизации ресторанного бизнеса. Poster работает облачно, поэтому вы можете получить доступ к данным с любого устройства. А для обслуживания у столиков официанты смогут использовать свой мобильный телефон.

Приложение предоставляет 15 бесплатных тестовых дней, чтобы вы могли ознакомиться со всеми инструментами для работы. Poster поможет быстро и вовремя контролировать остатки на складах, вести учет финансов, проверять продажи товаров, а также создавать программы лояльности и настроить работу с акциями в вашем заведении.