Ігрова бібліотека Steam побила свій власний рекорд за одночасною кількістю гравців. Так, 2 січня відеоігри запустили 8,21 млн осіб — це абсолютний рекорд для сервісу за весь час.

Відомо, що попередня позначка трималася протягом двох років – з березня 2020 року. Тоді рекорд становив 8,1 млн одночасних гравців.

Також 2 січня Steam оновила рекорд за кількістю одночасних користувачів, які авторизувалися в системі – 27,94 млн осіб.

Це цілком очікувано – новорічні свята, відпустки та канікули дозволяють геймерам з усього світу витратити трохи більше часу на улюблені захоплення.

Так, під час встановлення рекорду, найчастіше запускали такі відеоігри:

CS:GO – 767 тис.; Dota 2 – 661 тис.; PUBG – 149 тис.; Apex Legends – 133 тис.; Grand Theft Auto V – 128 тис.

Нагадаємо, що вже на початку січня світ дізнається про переможців у щорічному конкурсі The Steam Awards – кожен охочий може проголосувати за гру, яка заслуговує на звання кращої гри 2021 року.

До списку потрапили — симулятор виживання Valheim, мультиплеєрна ММОРПГ від Amazon New World, довгоочікувана, але спірна Cyberpunk 2077, хвалене продовження хорору Resident Evil Village, а також один з кращих автосимуляторів від Microsoft – Forza Horizon 5.