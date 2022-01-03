Игровая библиотека Steam побила свой собственный рекорд по одновременному количеству игроков. Так, 2 января видеоигры запустили 8,21 млн человек — это абсолютный рекорд для сервиса за все время.

Известно, что предыдущая отметка держалась на протяжении двух лет — с марта 2020 года. Тогда рекорд составил 8,1 млн одновременных игроков.

Также 2 января Steam обновила рекорд по количеству одновременных пользователей, которые авторизовались в системе — 27,94 млн человек.

Это вполне ожидаемо — новогодние праздники, отпуски и каникулы позволяют геймерам со всего мира потратить немного больше времени на любимые увлечения.

Так, во время установления рекорда, чаще всего запускали следующие видеоигры:

CS:GO — 767 тыс.; Dota 2 — 661 тыс.; PUBG — 149 тыс.; Apex Legends — 133 тыс.; Grand Theft Auto V — 128 тыс.

Напомним, что уже в начале января мир узнает победителей в ежегодном конкурсе The Steam Awards — каждый желающий может проголосовать за игру, которая заслуживает на звание лучшей игры 2021 года.

В список попали — симулятор выживания Valheim, мультиплеерная ММОРПГ от Amazon New World, долгожданная, но спорная Cyberpunk 2077, хваленое продолжение хоррора Resident Evil Village, а также один из лучших автосимуляторов от Microsoft — Forza Horizon 5.