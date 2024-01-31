Вчені виявили загадкові зірки, які астрономи назвали старими курцями. Під кінець свого існування, вони викидають хмари пилу та диму.

Що відомо про загадкові зірки

Так, про ці зірки опублікували одразу чотири наукові дослідження в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Старими курцями їх назвали не просто так – їх дуже складно побачити в космічній темряві, адже вони все сильніше тьмяніють. Однак, уже в останні моменти їхнього життя, зірки викидають хмари диму та пилу – астрономи вважають, що вони відповідають за розподіл хімічних елементів у Всесвіті.

Зараз дивляться

Для дослідження, астрономи вивчили близько мільярда зірок в інфрачервоному світлі, невидимому для людського ока. У цьому їм допоміг телескоп Visible and Infrared Survey Telescope у горах Анди в Чилі.

Спочатку астрономи шукали новонароджені зірки, які були приховані від нас за шаром газу і пилу. Однак інфрачервоний спектр допоміг знайти зірки, що згасають.

Утім, деякі місії з вивчення космосу йдуть не за планом. Наприклад, вертоліт Ingenuity на Марсі завершив свою місію через поломку. Річ у тім, що він пошкодив свої лопаті, і не зможе більше літати над поверхнею червоної планети.