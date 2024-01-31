Ученые обнаружили загадочные звезды, которые астрономы назвали старыми курильщиками. Под конец своего существования, они выбрасывают облака пыли и дыма.

Что известно о загадочных звездах

Так, об этих звездах опубликовали сразу четыре научных исследования в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Старыми курильщиками их назвали не просто так — их очень сложно увидеть в космической темноте, ведь они все сильнее тускнеют. Однако, уже в последние моменты их жизни, звезды выбрасывают облака дыма и пыли — астрономы считают, что они отвечают за распределение химических элементов по Вселенной.

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Для исследования, астрономы изучили около миллиарда звезд в инфракрасном свете, невидимом для человеческого глаза. В этом им помог телескоп Visible and Infrared Survey Telescope в горах Анды в Чили.

Изначально астрономы искали новорожденные звезды, которые были скрыты от нас за слоем газа и пыли. Однако инфракрасный спектр помог найти у угасающие звезды.

Впрочем, некоторые миссии по изучению космоса идут не по плану. К примеру, вертолет Ingenuity на Марсе завершил свою миссию из-за поломки. Все дело в том, что он повредил свои лопасти, и не сможет больше летать над поверхностью красной планеты.