SpaceX успішно запустила в космос ракету Falcon 9 із 54 супутниками Starlink другого покоління. Нові космічні апарати Gen2 Starlink зможуть передавати дані прямо на смартфони.

Запуск ракети відбувся 28 грудня на мисі Канаверал. Носій успішно вивів усі 54 супутників, і це вже 60 запуск SpaceX у 2022 році. Минулого року їх було лише 31.

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– Відповідно до нашої нової ліцензії ми тепер можемо розгортати супутники на нових орбітах, що додасть ще більше пропускної спроможності мережі, – сказав менеджер з виробництва та проектування SpaceX Джессі Андерсон. Це необхідно збільшення пропускну здатність і залучення нових клієнтів.

Нагадаємо, що влітку та восени Маск заявляв про обмеження на використання Starlink – все через величезну кількість користувачів інтернету, і супутники просто не справлялися з потребами.

За заявою SpaceX, супутники Gen2 Starlink потужніші за ті 3300 апаратів, які вже працюють на орбіті. Вони зможуть передавати дані прямо на смартфон, і більше не потрібно буде докуповувати антени та інше обладнання для використання такої мережі.

Поки що Федеральна комісія зі зв’язку дозволила розгорнути 7 500 супутників другого покоління у космосі. У планах SpaceX – отримати дозвіл на 30 тис. таких пристроїв.

Нагадаємо, що із зими Starlink в Україні помітно подорожчав. Вартість платної підписки зросла з $60 до $75. Втім, навіть із такими змінами це один із найдешевших тарифів – користувачі інших країн платять за послуги набагато більше.