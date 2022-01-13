13 января компания SpaceX выведет на орбиту украинский спутник Січ-2-30 с помощью ракеты. Запуск запланирован на 17.25 по Киевскому времени, и он состоится с американского космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Для Украины это очень важная миссия — космический аппарат поможет не столько изучать Землю и магнитосферу планеты, но и следить за передвижением военных. Так, в планах страны — отправить на околоземную орбиту как минимум 8 аппаратов до 2025 года.

Космический кризис Украины

Напомним, что с момента последней отправки спутника Січ-2 прошло больше 10 лет. Тогда космический аппарат отправили с помощью нашей ракеты Дніпро-1, которую создавали вместе с российскими компаниями.

Сам запуск происходил в России. Правда, миссию трудно назвать успешной — спустя полтора года связь со спутником была потеряна.

С того момента Украина осталась без космических аппаратов на околоземной орбите.

С началом войны в 2014 году наша страна осталась без российских компонентов, которые были очень важными для производства. Мы также остались и без испытательного центра, который использовался для украинских спутников.

Характеристики спутника Січ-2-30

Спутник Січ-2-30, который сегодня полетит в космос, создавался с 2017 года на конструкторском бюро Южное в Днепре. Здесь его разрабатывали с нуля, и даже проводили испытания. Изначально аппарат получил название Січ-2, но затем в название добавили приставку 30 — все ради 30-летия Дня Независимости Украины.

Правда, новинка отличается от своего предшественника. По словам разработчика спутника Константина Белоусова, в нем заменили некоторые детали на более качественные, а также обновили операционную систему. Он должен прослужить заметно дольше.

Известно, что на производство спутника ушло 120-130 млн грн. Деньги выделили из бюджета государства.

За запуск ракеты SpaceX компания Илона Маска попросила еще 1,99 млн грн.

Главные задачи спутника

По словам государственного космического агентства Украины, аппарат будет выполнять в основном гражданские задачи.

Мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизация экономики.

Спутник сможет увидеть предмет на поверхности земли, если его размеры превышают 7 метров.

Для защиты Украины он также отлично подойдет — спутник сможет передавать информацию о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. Один снимок камеры сможет охватить полосу поверхности земли длинной в 36 км.

Известно, что первые снимки он отправит астрономам уже спустя несколько часов после запуска — в Центр управления полетами. Помешать получать изображения могут только облака, но таких дней около 85 из 365 в Украине.

По расчетам разработчиков, спутник будет работать как минимум 3 года.