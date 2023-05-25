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Быстро и легко: как удалить свое видео в TikTok

25 мая 2023, 17:47
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Быстро и легко: как удалить свое видео в TikTok
Источник: Pexels

TikTok — современная, популярная платформа, где люди публикуют видео самых разных жанров. В ленте TikTok можно встретить рецепты, полезные советы и лайфхаки, тренировки, политические или просто юмористические видео.

Если вы опубликовали в TikTok видео, которое вам уже не нравится, файл можно легко удалить с ленты. Как удалить видео с TikTok, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Удаляем видео с TikTok

  • Откройте приложение на своем смартфоне.
  • TikTok сразу начнет показывать рекомендуемые видео для вас (на Главной).
  • Найдите на нижней панели кнопку Профиль (в правом углу) и нажмите.

Тік Ток

  • Включите видео, которое хотите удалить.
  • С правой стороны нажмите на три точки (значок обозначается так: ).

Тік Ток

  • Теперь найдите кнопку Удалить и нажмите.

Тік Ток

  • Приложение спросит, действительно ли вы хотите удалить файл. Подтвердите действие, нажав Удалить.

Тік Ток

Через несколько секунд ваше видео исчезнет из профиля и удалится.

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