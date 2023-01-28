У сучасному світі важко уявити своє життя без інтернету. Він відкриває нам двері у світ нової інформації, знайомств та спілкування.

Тому коли інтернет працює повільно, це викликає негативні емоції та злість. Проте проблему можна вирішити. Вам необхідно лише перевірити швидкість свого інтернету.

Як перевірити швидкість інтернету на своєму ПК та смартфоні, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться Що впливає на швидкість інтернету Насправді висока швидкість інтернету дуже важлива. Саме вона дозволяє переглядати фільми, серіали чи відео на YouTube у хорошій якості, швидко знаходити необхідну інформацію у пошуку та спілкуватися з друзями без перебоїв. Якщо відео під час перегляду фільму постійно зупиняється, а повідомлення від друзів довго завантажуються, у вас просто немає достатньо швидкого інтернет-зв’язку. На швидкість інтернету впливає: якість та подача інтернету від провайдера;

кількість підключених пристроїв до вашої мережі. В окремих випадках, на інтернет може впливати Wi-Fi-роутер. Якщо прилад застарий, він буде погано роздавати інтернет, відповідно, це впливатиме і на швидкість. Як перевірити швидкість інтернету на ПК Зробити це можна не виходячи з дому. Вам знадобиться лише увімкнений домашній інтернет та ноутбук чи компʼютер. Перевірити швидкість інтернету можна за допомогою безплатного аналітичного сайту для аналізу пропускної швидкості широкосмугового інтернету Speedtest.net. Speedtest.net був заснований Ookla Net Metrics у 2006 році та базується у місті Каліспелл. Отож, для перевірки швидкості: Переконайтесь, що ваш інтернет працює та ПК має доступ до мережі. Перейдіть на сайт Speedtest.net. На головній сторінці натисніть кнопку Go. Почнеться перевірка, яка триватиме кілька хвилин. Після перевірки швидкості на екрані зʼявляться ваші результати. Якщо ви платите за план, який обіцяє до 250 Мбіт/с, але насправді ви отримуєте лише 60 Мбіт/с, тоді вам слід зателефонувати до своєї кабельної компанії та попросити знижку. – Памʼятайте, швидкість інтернету може змінюватися протягом дня, тому зробіть кілька тестів, щоб побачити, якою в середньому є швидкість вашого з’єднання. До речі, якщо ви користуєтесь домашнім інтернетом від Київстар, можете провести перевірку на офіційному сайті свого провайдера: Перейдіть за посиланням Натисніть Розпочати. Почекайте кілька секунд та перегляньте результат. Також у Київстар розповідають, що саме може стати причиною повільного інтернету: Побутові прилади та сусідські роутери – мікрохвильовки, динаміки, монітори, інші прилади з увімкненим Bluetooth, а також сусідські роутери зменшують швидкість підключення через роутер .

. Завантаження файлів або оновлення програм – на результат тесту вплине програвання будь-якого онлайн-контенту (ігри, фільми, музика).

Забагато під’єднаних пристроїв.

Фізичні перешкоди – якщо ваш роутер стоїть у шафі чи за диваном, це може значно сповільнювати інтернет. Як перевірити швидкість інтернету на смартфоні Для цього вам необхідно завантажити додаток Speedtest для Android або для iPhone, щоб провести подібний тест. Завантажте застосунок на свій смартфон. Відкрийте програму. Натисніть Go. Через кілька хвилин на екрані ви побачите швидкість свого інтернету. Дані бездротового зв’язку дуже залежать від того, де ви перебуваєте, тому провести точний тест швидкості майже неможливо. Читайте також: Прості способи: як самостійно видалити віруси зі смартфона

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