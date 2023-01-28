В современном мире трудно представить свою жизнь без интернета. Он открывает нам двери в мир новой информации, знакомств и общения.

Поэтому когда интернет работает медленно, это вызывает негативные эмоции и злость. Однако проблему можно решить. Вам необходимо лишь проверить скорость своего интернета.

Как проверить скорость интернета на своем ПК и смартфоне, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят Что влияет на скорость интернета На самом деле высокая скорость интернета очень важна. Именно она позволяет просматривать фильмы, сериалы или видео на YouTube в хорошем качестве, быстро находить необходимую информацию в поиске и общаться с друзьями без перебоев. Если видео во время просмотра фильма постоянно останавливается, а сообщения от друзей долго загружаются, у вас просто нет достаточно быстрой интернет-связи. На скорость интернета влияет: качество и подача интернета от провайдера;

количество подключенных устройств к вашей сети. В отдельных случаях, на интернет может влиять Wi-Fi-роутер. Если прибор устарел, он будет плохо раздавать интернет, соответственно, это будет влиять и на скорость. Как проверить скорость интернета на ПК Сделать это можно не выходя из дома. Вам понадобится только включенный домашний интернет и ноутбук или компьютер. Проверить скорость интернета можно с помощью бесплатного аналитического сайта для анализа пропускной скорости широкополосного интернета Speedtest.net. Speedtest.net был основан Ookla Net Metrics в 2006 году и базируется в городе Калиспелл. Итак, для проверки скорости: Убедитесь, что ваш интернет работает и ПК имеет доступ к сети. Перейдите на сайт Speedtest.net На главной странице нажмите кнопку Go. Начнется проверка, которая продлится несколько минут. После проверки скорости на экране появятся ваши результаты. Если вы платите за план, который обещает до 250 Мбит/с, но на самом деле вы получаете только 60 Мбит/с, тогда вы должны позвонить в свою кабельную компанию и попросить скидку. — Помните, скорость интернета может меняться в течение дня, поэтому сделайте несколько тестов, чтобы увидеть, какова в среднем скорость вашего соединения. Кстати, если вы пользуетесь домашним интернетом от Киевстар, можете провести проверку на официальном сайте своего провайдера: Перейдите по ссылке Нажмите Начать. Подождите несколько секунд и просмотрите результат. Также в Киевстар рассказывают, что именно может стать причиной медленного интернета: Бытовые приборы и соседские роутеры — микроволновки, динамики, мониторы, другие приборы с включенным Bluetooth, а также соседские роутеры уменьшают скорость подключения через роутер.

Загрузка файлов или обновление программ — на результат теста повлияет проигрывание любого онлайн-контента (игры, фильмы, музыка).

Слишком много подключенных устройств.

Физические препятствия — если ваш роутер стоит в шкафу или за диваном, это может значительно замедлять интернет. Как проверить скорость интернета на смартфоне Для этого вам необходимо скачать приложение Speedtest для Android или для iPhone, чтобы провести подобный тест. Загрузите приложение на свой смартфон.

Откройте приложение.

Нажмите Go.

Через несколько минут на экране вы увидите скорость своего интернета. Данные беспроводной связи очень зависят от того, где вы находитесь, поэтому провести точный тест скорости почти невозможно. Читайте также: Простые способы: как самостоятельно удалить вирусы со смартфона

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