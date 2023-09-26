Штучний інтелект вивчив зображення Туринської плащаниці та показав, який вигляд міг мати Ісус.

25 вересня виповнилося 90 років відтоді, як тканину вперше виставили на загальний огляд. Свідками події стали понад 25 тис. людей в соборі Святого Іоанна Хрестителя в Турині.

Є версія, що плащаниця показує справжнє обличчя Ісуса, оскільки тканиною нібито обгорнули його тіло після розп’яття.

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За допомогою нейромережі Midjourney вдалося зробити реалістичне зображення, яке показує, як міг виглядати Ісус.

На зображенні можна побачити чоловіка з довгим волоссям, бородою та пронизливим поглядом.

Свідки винесення плащаниці в 1933 році казали, що бачили на тканині кров Ісуса. У 1979 році Туринська комісія оголосила, що, ймовірно, плями були не кров’ю, а скоріше пігментом.

Також за допомогою вуглецевого датування вчені встановили, що тканина могла бути створена між періодом 1260-1390 років нашої ери.

Зазначимо, що плащаниця – це полотно, в яке, згідно з Євангелієм, огорнули тіло знятого з хреста Ісуса перед тим, як покласти його у труну. Нині тканина зберігається в Туринській каплиці.