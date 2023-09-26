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Искусственный интеллект показал “настоящее” лицо Иисуса

26 сентября 2023, 17:20
Валентина Чорна редактор ленты
Туринська плащаниця
Источник: Getty Images

Искусственный интеллект изучил изображение Туринской плащаницы и показал, как мог выглядеть Иисус.

25 сентября исполнилось 90 лет с тех пор, как ткань впервые выставили на всеобщее обозрение. Свидетелями события стали более 25 тыс. человек в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине.

Есть версия, что плащаница показывает истинное лицо Иисуса, поскольку тканью якобы обернули его тело после распятия.

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С помощью нейросети Midjourney удалось сделать реалистичное изображение, которое показывает, как мог выглядеть Иисус.

На изображении можно увидеть мужчину с длинными волосами, бородой и пронзительным взглядом.

Свидетели вынесения плащаницы в 1933 году говорили, что видели на ткани кровь Иисуса. В 1979 году Туринская комиссия объявила, что, вероятно, пятна были не кровью, а скорее пигментом.

Также с помощью углеродного датирования ученые установили, что ткань могла быть создана между периодом 1260-1390 годов нашей эры.

Отметим, что плащаница — это полотно, в которое, согласно Евангелию, обернули тело снятого с креста Иисуса перед тем, как положить его в гроб. Сейчас ткань хранится в Туринской часовне.

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Источник
Daily Star
Теги
Ісус Христос Штучний інтелект
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