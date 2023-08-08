Многие не любят YouTube из-за множества рекламы. Но именно она дает нам возможность смотреть видео бесплатно. Однако бывают случаи, когда реклама настолько многочисленна и агрессивна, что практически невозможно полностью насладиться контентом. Как убрать рекламу в YouTube – читайте в материале.

Как убрать рекламу в ютуб на компьютере: инструкция

Чаще всего для этого дела устанавливают расширение для браузера. Самым известным является Adblock plus, доступный для Firefox, Chrome, Edge, Explorer, Opera, Safari и многих других браузеров.

Чтобы скачать его, вам просто нужно перейти на страницу программы, выбрать браузер и продолжить.

Также можно купить YouTube Premium, изменить файлы cookie в браузере. После выполнения этой процедуры будет заблокирована реклама на главной странице, для видео, на правой панели, а также реклама в результатах поиска платформы.

Как удалить рекламу на YouTube на Android

Adblock также доступен для мобильных устройств Android и позволяет блокировать большую часть рекламы в приложениях и на веб-сайтах с помощью Safari и Chrome. Его можно использовать как под WiFi, так и с 3G и 4G без замедлений. Для этого нужно включить AdBlock и принять настройки VPN. Также можно скачать приложения Adaway и Adfree, OGYouTube.

Как убрать рекламу в YouTube на IOS

Для айфонов скачивают YouTube ++. Для его установки вы должны использовать программу Cydia Impactor. Кроме этого, как и на Android, здесь тоже подойдет Adblock plus. Но одним из самых эффективных блокировщиков рекламы является AdGuard.