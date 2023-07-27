Барбіманія набирає обертів. Тепер соцмережі заполонили фото користувачів у стилі ляльки Барбі або Кена, згенеровані штучним інтелектом за допомогою спеціального сайту, над яким могли працювати росіяни.

Так, у Facebook та Instagram українці почали масово публікувати свої версії у вигляді ляльок. Зроблені вони за допомогою сервісу Bairbe.me. На сайт потрібно завантажити своє фото, вказати колір волосся, шкіри, електронну пошту та згенерувати кадр у стилі Барбі або Кена.

Найуважніші користувачі мережі помітили, що за розробкою BaiRBIE.me стоїть американська дизайнерська компанія Rvnway, що базується в Нью-Йорку. Однак серед її працівників є одна співробітниця з Росії – Анна Старикова, і це лише та, яку вдалося знайти.

От ви всі зараз заливаєте свої фотки в https://t.co/QhaWgvOcIz, а там продакт-дизайнерка – русня ???? Живіть тепер з цим. pic.twitter.com/YuxOZ1blOl — Dima Lazarchuk (@lazarchuk_dima) July 25, 2023

На самому сайті також зазначено, що це приватна ініціатива, а тому жодного стосунку до Barbie та Mattel (компанії-виробника) він не має.

Також сервіс отримує доступ до вашої галереї, а сайт передбачає у власній політиці, що може використати ваші зображення у вигляді Барбі чи Кена “для покращення продуктів” компанії, зокрема й навчання ШІ.

Ба більше, він просить вашу електронну пошту, нібито, щоб надіслати на неї результат. Як мінімум, сервіс може збирати адреси користувачів мережі для масової маркетингової розсилки або ж для того, щоб продати базу пошт.