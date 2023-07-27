Барбимания набирает обороты. Теперь соцсети заполонили фото пользователей в стиле куклы Барби или Кена, сгенерированные искусственным интеллектом с помощью специального сайта, над которым могли работать россияне.

Так, в Facebook и Instagram украинцы начали массово публиковать свои версии в виде кукол. Сделаны они с помощью сервиса Bairbe.me. На сайт нужно загрузить свое фото, указать цвет волос, кожи, электронную почту и сгенерировать кадр в стиле Барби или Кена.

Самые внимательные пользователи сети заметили, что за разработкой BaiRBIE.me стоит американская дизайнерская компания Rvnway, базирующаяся в Нью-Йорке. Однако среди ее работников есть одна сотрудница из России — Анна Старикова, и это лишь та, которую удалось найти.

От ви всі зараз заливаєте свої фотки в https://t.co/QhaWgvOcIz, а там продакт-дизайнерка — русня ???? Живіть тепер з цим. pic.twitter.com/YuxOZ1blOl — Dima Lazarchuk (@lazarchuk_dima) July 25, 2023

На самом сайте также указано, что это частная инициатива, а потому никакого отношения к Barbie и Mattel (компании-производителя) он не имеет.

Также сервис получает доступ к вашей галереи, а сайт предусматривает в собственной политике, что может использовать ваши изображения в виде Барби или Кена “для улучшения продуктов” компании, в том числе и обучения ИИ.

Более того, он просит вашу электронную почту якобы для того, чтобы прислать на нее результат. Как минимум, сервис может собирать адреса пользователей сети для массовой маркетинговой рассылки или же, чтобы продать базу почт.