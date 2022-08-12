Китайский производитель электроники Xiaomi представил своего первого робота-гуманоида CyberOne на презентации в Пекине.

Он оснащен усовершенствованными руками и ногами, поддерживает балансировку осанки при двуногом движении и достигает максимального крутящего момента до 300 нанометров.

Кроме того, CyberOne имитирует движения человека и способен различать эмоции и жесты. Об этом сообщается на сайте Xiaomi.

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Рост робота-гуманоида — 177 см, вес — 52 кг, размах рук — 168 см. В качестве лица используется изогнутая OLED-панель. Есть два микрофона, с помощью которых он слышит звуки, окружающий мир видит в 3D.

Искусственный интеллект помогает роботу распознавать 85 звуков окружающей среды и 45 человеческих эмоций. Способен удержать в одной руке предметы до 1,5 кг.

В компании уверяют, у робота хорошо развита координация и двигательные способности.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сказал, что один CyberOne будет стоить от 600 до 700 тыс. юаней — около $89-104 тыс.

— Мы думаем, что интеллектуальные роботы обязательно станут частью жизни людей в будущем, — сказал Лэй Цзюнь.

Стоит отметить, что это второй робот, который изготовили в подразделении Xiaomi Robotics Lab. В августе 2021 года Xiaomi представила робота CyberDog.

Четвероногий робот весит три килограмма и способен двигаться со скоростью три метра в секунду.