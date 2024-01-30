На початку лютого до Землі наблизиться величезний астероїд. Космічне тіло підлетить на максимально коротку відстань до нашої планети вже 2 лютого.

Величезний астероїд летить у бік Землі: що відомо

Космічне тіло має назву 2008 OS7 – за даними сервісу NASA для спостереження за астероїдами, діаметр об’єкта становить від 210 до 480 метра. Розміри можна порівняти з площею середньостатистичного спортивного стадіону.

У NASA зобов’язані попереджати про потенційно небезпечні астероїди, і 2008 OS7 – один із них. Він підлетить до Землі на відстань у 2,85 млн км. Астрономи стверджують, що шанси на зіткнення або проникнення в атмосферу Землі дуже малі.

Зараз дивляться

Відомо, що потенційно небезпечних астероїдів у 2024 році буде аж 18. Однак, вони опиняться від Землі на відстані в 7,5 млн км.

Утім, наші вчені й самі запускають різноманітні апарати в космос – приміром, для вивчення нашого Всесвіту. Нещодавно стало відомо, що вертоліт Ingenuity на Марсі завершив свою місію через технічну несправність. Апарат пошкодив свої лопаті, і тепер не зможе літати над поверхнею сусідньої планети.