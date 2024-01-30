К Земле приближается огромный астероид. Космическое тело подлетит на максимально короткое расстояние к нашей планете уже 2 февраля.

Огромный астероид летит в сторону Земли: что известно

Космическое тело имеет название 2008 OS7 — по данным сервиса NASA для наблюдения за астероидами, диаметр объекта составляет от 210 до 480 м. Размеры сопоставимы с площадью среднестатистического спортивного стадиона.

В NASA обязаны предупреждать о потенциально опасных астероидах, и 2008 OS7 — один из них. Он подлетит к Земле на расстояние в 2,85 млн км. Астрономы утверждают, что шансы на столкновение или проникновение в атмосферу Земли очень малы.

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Известно, что потенциально опасных астероидов в 2024 году будет аж 18. Однако они окажутся от Земли на расстоянии в 7,5 млн км.

Впрочем, наши ученые и сами запускают различные аппараты в космос для его изучения. Недавно стало известно, что вертолет Ingenuity на Марсе завершил свою миссию из-за технической неисправности. Аппарат повредил лопасти и теперь не сможет летать над поверхностью соседней планеты.