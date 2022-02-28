Російський військовий корабель, йди нах*й: як змінити дизайн картки Monobank

Monobank оновив дизайн карток для користувачів. Так, тепер вони виглядають однаково, і на них написано звернення наших солдатів до російського корабля.
– Тепер всі карти в гаманцях Apple/Google Pay наших клієнтів виглядатимуть так. Якщо не хочете чекати, поки дизайн зміниться автоматично, додайте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Україні! – заявив співзасновник банку Олег Гороховський.
Для тих, хто не хоче чекати на оновлення, а оцінити дизайн прямо зараз, рекомендуємо слідувати інструкції.
Для iPhone:
1. Потрібно зайти в Налаштування, а потім вибрати рядок Wallet і Apple Pay.
2. Натиснути на необхідну карту і натиснути на символ у вигляді трикрапки. Після цього відкриється меню із додатковими функціями.
3. Перейдіть вниз і натисніть Видалити цю карту.
4. Щоб додати картку заново, необхідно натиснути на рядок Додати у програмі Wallet, вибрати Дебетова або кредитна картка та дотримуватися подальших інструкцій сервісу.
Для Android:
- Перейдіть на вебсайт Google Pay.
- Натисніть Способи оплати у верхній частині сторінки.
- Знайдіть потрібну картку або банківський рахунок та натисніть Видалити.
- Щоб повернути картку, відкрийте програму Google Pay та натисніть на рядок Додати карту.
Відомо, що частина українців вже має оновлений дизайн картки – все працює без перебоїв.
Дизайн був натхненний знаменитою фразою наших військових. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися.
Наші хлопці відповіли окупантам прямо та чітко.
– Російський корабель, йди н**уй!