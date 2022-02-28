Російський військовий корабель, йди нах*й: як змінити дизайн картки Monobank

Monobank оновив дизайн карток для користувачів. Так, тепер вони виглядають однаково, і на них написано звернення наших солдатів до російського корабля.

– Тепер всі карти в гаманцях Apple/Google Pay наших клієнтів виглядатимуть так. Якщо не хочете чекати, поки дизайн зміниться автоматично, додайте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Україні! – заявив співзасновник банку Олег Гороховський.

Для тих, хто не хоче чекати на оновлення, а оцінити дизайн прямо зараз, рекомендуємо слідувати інструкції.

Для iPhone:

1. Потрібно зайти в Налаштування, а потім вибрати рядок Wallet і Apple Pay.

2. Натиснути на необхідну карту і натиснути на символ у вигляді трикрапки. Після цього відкриється меню із додатковими функціями.

3. Перейдіть вниз і натисніть Видалити цю карту.

4. Щоб додати картку заново, необхідно натиснути на рядок Додати у програмі Wallet, вибрати Дебетова або кредитна картка та дотримуватися подальших інструкцій сервісу.

Для Android:

Перейдіть на вебсайт Google Pay Натисніть Способи оплати у верхній частині сторінки. Знайдіть потрібну картку або банківський рахунок та натисніть Видалити. Щоб повернути картку, відкрийте програму Google Pay та натисніть на рядок Додати карту.

Відомо, що частина українців вже має оновлений дизайн картки – все працює без перебоїв.

Дизайн був натхненний знаменитою фразою наших військових. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися.

Наші хлопці відповіли окупантам прямо та чітко.