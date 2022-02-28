Міністерство цифрової політики запустило чатбот, за допомогою якого можна отримати тимчасову чи необхідні речі у ЦНАП.Йдеться про ЦНАП у таких областях: Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській. Там їх переформатували в пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні. ЦНАП в інших регіонах до ініціативи долучатимуться згодом.
Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, Мінцифри та Corezoid запустили @turbotnyk_bot .
Як запустити чатбот turbotnyk_bot:
- у месенджері Telegram перейдіть за посиланням @turbotnyk_bot;
- для Viber потрібно скопіювати і вставити у браузері лінк https://tinyurl.com/turbotnyk
Як скористатися:
- обираєте потрібну область та населений пункт (список буде розширюватися)
- вказуєте, яка саме вам потрібна підтримка
- телефонуйте 24/7 координатору
- домовтеся та отримайте потрібну допомогу
Перелік допомоги, яку можна отримати:
- тимчасова домівка
- речі першої необхідності
- спальники, каремати, матраци, ковдри, постільна білизна, рушники
- вода, бакалія, солодощі, консерви, цукор, хліб та олія
- ліки та амуніція
- туалетний папір та інші засоби гігієни
- одяг і взуття
- дитячі іграшки та харчування