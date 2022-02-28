Міністерство цифрової політики запустило чатбот, за допомогою якого можна отримати тимчасову чи необхідні речі у ЦНАП.Йдеться про ЦНАП у таких областях: Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській. Там їх переформатували в пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні. ЦНАП в інших регіонах до ініціативи долучатимуться згодом.

Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, Мінцифри та Corezoid запустили @turbotnyk_bot .

Як запустити чатбот turbotnyk_bot:

у месенджері Telegram перейдіть за посиланням @turbotnyk_bot;

для Viber потрібно скопіювати і вставити у браузері лінк https://tinyurl.com/turbotnyk

Як скористатися:

обираєте потрібну область та населений пункт (список буде розширюватися) вказуєте, яка саме вам потрібна підтримка телефонуйте 24/7 координатору домовтеся та отримайте потрібну допомогу

Перелік допомоги, яку можна отримати: