Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Інтернет

Бот Турботник: як отримати гуманітарну допомогу в ЦНАП

28 Лютого 2022, 14:23
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Бот Турботник: як отримати гуманітарну допомогу в ЦНАП
Джерело: Depositphotos

Міністерство цифрової політики запустило чатбот, за допомогою якого можна отримати тимчасову чи необхідні речі у ЦНАП.Йдеться про ЦНАП у таких областях: Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській. Там їх переформатували в пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні. ЦНАП в інших регіонах до ініціативи долучатимуться згодом.

Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, Мінцифри та Corezoid запустили @turbotnyk_bot .

Як запустити чатбот turbotnyk_bot:

  • у месенджері Telegram перейдіть за посиланням @turbotnyk_bot;
  • для Viber потрібно скопіювати і вставити у браузері лінк https://tinyurl.com/turbotnyk

Як скористатися:

  1. обираєте потрібну область та населений пункт (список буде розширюватися)
  2. вказуєте, яка саме вам потрібна підтримка
  3. телефонуйте 24/7 координатору
  4. домовтеся та отримайте потрібну допомогу

Перелік допомоги, яку можна отримати:

  • тимчасова домівка
  • речі першої необхідності
  • спальники, каремати, матраци, ковдри, постільна білизна, рушники
  • вода, бакалія, солодощі, консерви, цукор, хліб та олія
  • ліки та амуніція
  • туалетний папір та інші засоби гігієни
  • одяг і взуття
  • дитячі іграшки та харчування
Читайте також:
Бот Турботник: як отримати гуманітарну допомогу в ЦНАПStand with Ukraine! Додаток Reface оголосив інформаційний бій проти росіян

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Telegram
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь