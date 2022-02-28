Русский военный корабль, иди нах*й: как изменить дизайн карты Monobank

Monobank обновил дизайн своих карточек для пользователей. Так, теперь они выглядят одинаково, и на них написано обращение наших солдат к русскому кораблю.
— Теперь все карты в кошельках Apple/Google Pay наших клиентов будут выглядеть так. Если не хотите ждать пока дизайн изменится автоматом, добавьте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Украине! — заявил соучредитель банка Олег Гороховский.
Для тех, кто не хочет ждать обновлений, а оценить дизайн прямо сейчас рекомендуем следовать инструкции.
Для iPhone:
1. Нужно зайти в Настройки, а затем выбрать строку Wallet и Apple Pay.
2. Нажать на необходимую карту, и нажать на символ в виде троеточия. После этого откроется меню с дополнительными функциями.
3. Прокрутите экран вниз и нажмите Удалить эту карту.
4. Чтобы добавить карточку заново, необходимо нажать на строку Добавить в приложении Wallet, выбрать Дебетовая или кредитная карта и следовать дальнейшим инструкциям сервиса.
Для Android:
- Перейдите на сайт Google Pay.
- Нажмите Способы оплаты в верхней части страницы.
- Найдите нужную карту или банковский счет и нажмите Удалить.
- Чтобы вернуть карточку, откройте приложение Google Pay и нажмите на строку Добавить карту.
Известно, что у части украинцев уже есть обновленный дизайн карточки — все работает без перебоев.
Дизайн был вдохновлен знаменитой фразой наших военных. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться.
Наши ребята ответили оккупантам прямо и четко.
— Русский корабль, иди н**уй!