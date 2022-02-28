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Русский военный корабль, иди нах*й: как изменить дизайн карты Monobank

28 февраля 2022, 15:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

Monobank обновил дизайн своих карточек для пользователей. Так, теперь они выглядят одинаково, и на них написано обращение наших солдат к русскому кораблю.

— Теперь все карты в кошельках Apple/Google Pay наших клиентов будут выглядеть так. Если не хотите ждать пока дизайн изменится автоматом, добавьте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Украине! — заявил соучредитель банка Олег Гороховский.

Для тех, кто не хочет ждать обновлений, а оценить дизайн прямо сейчас рекомендуем следовать инструкции.

Для iPhone:

1. Нужно зайти в Настройки, а затем выбрать строку Wallet и Apple Pay.

2. Нажать на необходимую карту, и нажать на символ в виде троеточия. После этого откроется меню с дополнительными функциями.

3. Прокрутите экран вниз и нажмите Удалить эту карту.

4. Чтобы добавить карточку заново, необходимо нажать на строку Добавить в приложении Wallet, выбрать Дебетовая или кредитная карта и следовать дальнейшим инструкциям сервиса.

Для Android:

  1. Перейдите на сайт Google Pay.
  2. Нажмите Способы оплаты в верхней части страницы.
  3. Найдите нужную карту или банковский счет и нажмите Удалить.
  4. Чтобы вернуть карточку, откройте приложение Google Pay и нажмите на строку Добавить карту.

Известно, что у части украинцев уже есть обновленный дизайн карточки — все работает без перебоев.

Monobank

Дизайн был вдохновлен знаменитой фразой наших военных. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться.

Наши ребята ответили оккупантам прямо и четко.

— Русский корабль, иди н**уй!

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Теги
Apple Pay , Google Pay , Россия , Украина
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