Русский военный корабль, иди нах*й: как изменить дизайн карты Monobank

Monobank обновил дизайн своих карточек для пользователей. Так, теперь они выглядят одинаково, и на них написано обращение наших солдат к русскому кораблю.

— Теперь все карты в кошельках Apple/Google Pay наших клиентов будут выглядеть так. Если не хотите ждать пока дизайн изменится автоматом, добавьте свою карту в Apple/Google Pay заново. Слава Украине! — заявил соучредитель банка Олег Гороховский.

Для тех, кто не хочет ждать обновлений, а оценить дизайн прямо сейчас рекомендуем следовать инструкции.

Для iPhone:

1. Нужно зайти в Настройки, а затем выбрать строку Wallet и Apple Pay.

2. Нажать на необходимую карту, и нажать на символ в виде троеточия. После этого откроется меню с дополнительными функциями.

3. Прокрутите экран вниз и нажмите Удалить эту карту.

4. Чтобы добавить карточку заново, необходимо нажать на строку Добавить в приложении Wallet, выбрать Дебетовая или кредитная карта и следовать дальнейшим инструкциям сервиса.

Для Android:

Перейдите на сайт Google Pay . Нажмите Способы оплаты в верхней части страницы. Найдите нужную карту или банковский счет и нажмите Удалить. Чтобы вернуть карточку, о ткройте приложение Google Pay и нажмите на строку Добавить карту.

Известно, что у части украинцев уже есть обновленный дизайн карточки — все работает без перебоев.

Дизайн был вдохновлен знаменитой фразой наших военных. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться.

Наши ребята ответили оккупантам прямо и четко.